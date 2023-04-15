ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Finestrat
Виллы
Купить вилла с видом на горы в Finestrat, Испания
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
4 Количество комнат
4 ванных комнат
463 м²
€ 980,670
Вилла с прекрасными видами на горы и море. Первый этаж: Гостиная с камином и выходом …
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
210 м²
€ 620,107
Виллы находятся в Ла Марина, в жилом комплексе расположенном в 800 метрах от Плайя-дель-Пин…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
119 м²
€ 485,000
Вилла в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте. Проект состоит из 11 независимых вилл, выходящих н…
Вилла 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 294,379
Новые шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями и 2 ванными в нескольких минутах пешком от магаз…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 290,000
Просторная квартира в комплексе Parque Albatros на верхнем этаже с видом на море. До пляжа A…
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 262,000
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 149,911
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
82 м²
€ 137,490
Дом 5 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
395 м²
€ 1,645,121
Новая современная вилла в городе Кастельдефельс, район Британской школы. Расстояние д…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
111 м²
€ 218,974
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Красивый жилой комплекс из 7 новых таунхаусов в Пил…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
109 м²
€ 376,245
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 114 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
€ 543,465
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты