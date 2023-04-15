Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Finestrat
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус с бассейном в Finestrat, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Испания, Испания
Квартира 2 спальни
Испания, Испания
89 м²
€ 393,166
Новый жилой комплекс в Пунта Прима (Ориуэла Коста) и с потрясающим видом на море. На выбор …
Таунхаус 3 спальнив Рохалес, Испания
Таунхаус 3 спальни
Рохалес, Испания
3 ванных комнат 222 м²
€ 264,000
Современный таунхаус в Benihófar, 3 спальни, 98 м2 - SUN1110039 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 450 м²
€ 3,284,678
Роскошная вилла нового поколения с прекрасным видом на пляж Сан-Хуан. Вилла будет исполнена …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 129 м² Количество этажей 2
€ 503,800
Потрясающий комплекс в одном из самых удивительных мест Испании, где морской воздух пронизан…
Вилла 2 спальнив Aspe, Испания
Вилла 2 спальни
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 198,076
Дом в Аликанте ID D11439
Дом 3 спальнив Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 492,702
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel. Комп…
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 194 м²
€ 392,604
Роскошные виллы в лучшем районе Полопа. 1-этажные дома с большими террасами и видом на прир…
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 141 м²
€ 368,534
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛА НУСИИ ~ ~ Новое строительство комфортабельных и роскошных вилл с частными б…
Дом 4 спальнив Коста-Брава, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м²
€ 423,031
Снижение цены!!! Старая цена 480 000 евро!!! Современный дом в красивой урбанизации С…
Вилла 4 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 588,848
Квартира 5 спаленв Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
200 м²
€ 1,133,258
Элегантная квартира в престижном районе города Барселона, Испания. Общая площадь 200  кв. м.…
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 259,450
Новостройка - это жилой комплекс домов, предназначенный для вас и вашей семьи, чтобы провест…
Realting.com
Перейти