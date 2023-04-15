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Купить таунхаус с видом на море в Finestrat, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Таунхаус 2 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 220,000
Таунхаусы с 2 спальнями с частной террасой и хорошим видом, окруженные садами и общим бассе…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 119 м²
€ 249,900
Таунхаусы с 3 спальнями с частной террасой и хорошим видом, окруженные садами и общим бассе…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 195,900
Жилой комплекс, расположенный всего в 30 минутах езды от города Аликанте с международным аэ…
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