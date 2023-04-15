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Купить недвижимость с бассейном в Finestrat, Испания

15 объектов найдено
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
304 м²
€ 589,000
Элитный жилой комплекс расположенный в Финестрате, рядом с Бенидормом. Комплекс расположен …
Дом 5 спаленв Finestrat, Испания
Дом 5 спален
Finestrat, Испания
371 м²
€ 1,245,000
Жилой комплекс расположен в "Балкон де Финестрат" в окружении гор и с видом на побережье Бе…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
215 м²
€ 765,000
Виллы расположены в жилом комплексе в Финестрате, состоящем из 6 эксклюзивных вилл со всеми…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
200 м²
€ 750,000
Виллы расположены в Финестрате, в непосредственной близости от Бенидорма и в одной из самых…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
343 м²
€ 499,000
Жилой комплекс расположен в Финестрате, рядом с Бенидормом и состоит из 39 вилл с тремя раз…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
140 м²
€ 720,000
Эта вилла расположена в жилом районе Сьерра-Кортина, недалеко от Бенидорма и со всеми услуг…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
145 м²
€ 900,000
Виллы расположены в элитной урбанизации Сьерра-Кортина, Коста Бланка, Финестрат-Бенидорм. У…
Дом 5 спаленв Finestrat, Испания
Дом 5 спален
Finestrat, Испания
740 м²
€ 1,875,000
Вилла расположена в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
260 м²
€ 1,400,000
Виллы расположены в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
110 м²
€ 650,000
Виллы расположены в Финестрате, в урбанизации в непосредственной близости от Бенидорма. Все…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
540 м²
€ 1,550,000
Виллы расположены в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
195 м²
€ 659,000
Виллы расположены в эксклюзивной урбанизации Sierra Cortina. Этот район выделяется своими к…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
241 м²
€ 439,000
Роскошный образ жизни в одном из самых привлекательных мест на побережье Коста-Бланка.18 от…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
230 м²
€ 645,000
Расположен в верхней части Сьерра-Кортина рядом со спортивным клубом, в нескольких метрах о…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
152 м²
€ 810,000
Невероятные виллы, расположенные в эксклюзивной урбанизации в Сьерра-Кортина.Этот район выд…
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