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Finestrat
Купить недвижимость с видом на море в Finestrat, Испания
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113 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
Количество этажей 2
€ 645,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе Green Horizon в Финестрате. …
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
193 м²
Количество этажей 2
€ 675,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе Green Horizon в Финестрате.…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
Количество этажей 2
€ 745,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе Green Horizon от застройщика…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
222 м²
Количество этажей 2
€ 1,290,000
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 789,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 1,175,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
3/3 Этаж
€ 297,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
72 м²
2/3 Этаж
€ 242,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 250,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 295,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 735,000
Предлагаем виллу в современном стиле общей площадью 140 кв.м. Вилла состоит из трех уровней,…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 265,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
197 м²
Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
Количество этажей 3
€ 580,000
Современная вилла с бассейном в пригороде городе Финестрат всего в 5 минутах езды от пляжа.В…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
372 м²
Количество этажей 3
€ 2,290,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и горы в городе Финест…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
3/1 Этаж
€ 241,500
Представляем вам квартиру с двумя спальнями в Финестрате. Финестрат – это уютная урбанизация…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
257 м²
Количество этажей 2
€ 900,000
В продаже комфортабельная вилла в популярном жилом районе Sierra Cortina. Это уютная урбаниз…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
487 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Представляем новую виллу класса люкс с видом на горы и море в одном из самых востребованных …
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
4/5 Этаж
€ 405,000
Шикарные апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Апартаменты…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
4/5 Этаж
€ 345,000
Апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Апартаменты на четве…
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
3/5 Этаж
€ 410,000
Апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Апартаменты на треть…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
3/5 Этаж
€ 375,000
Представляем апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Финестр…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
202 м²
Количество этажей 1
€ 478,000
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Бенидорм в районе Финестрат.Новая вилла …
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
232 м²
Количество этажей 2
€ 498,000
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Бенидорм в районе Финестрат.Новая вилла …
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
1/2 Этаж
€ 239,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
1/2 Этаж
€ 249,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
2/2 Этаж
€ 279,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
2/2 Этаж
€ 299,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Дом 6 спален
Finestrat, Испания
8 Количество комнат
6 ванных комнат
924 м²
Количество этажей 2
€ 2,600,000
Просторная полностью отремонтированная эклектичная вилла с отдельной гостевой квартирой, рас…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
166 м²
€ 440,000
Apartments with sea views in Finestrat, Costa Blanca 70 homes with private terraces distribu…
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