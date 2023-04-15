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Купить дом с видом на море в Finestrat, Испания

88 объектов найдено
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² Количество этажей 2
€ 645,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе Green Horizon в Финестрате. …
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 193 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе Green Horizon в Финестрате.…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м² Количество этажей 2
€ 745,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе Green Horizon от застройщика…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м² Количество этажей 2
€ 1,290,000
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 789,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 1,175,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 735,000
Предлагаем виллу в современном стиле общей площадью 140 кв.м. Вилла состоит из трех уровней,…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м² Количество этажей 3
€ 580,000
Современная вилла с бассейном в пригороде городе Финестрат всего в 5 минутах езды от пляжа.В…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 372 м² Количество этажей 3
€ 2,290,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и горы в городе Финест…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 257 м² Количество этажей 2
€ 900,000
В продаже комфортабельная вилла в популярном жилом районе Sierra Cortina. Это уютная урбаниз…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Представляем новую виллу класса люкс с видом на горы и море в одном из самых востребованных …
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 202 м² Количество этажей 1
€ 478,000
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Бенидорм в районе Финестрат.Новая вилла …
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 232 м² Количество этажей 2
€ 498,000
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Бенидорм в районе Финестрат.Новая вилла …
Бунгало 2 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/2 Этаж
€ 239,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/2 Этаж
€ 249,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² 2/2 Этаж
€ 279,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² 2/2 Этаж
€ 299,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Дом 6 спаленв Finestrat, Испания
Дом 6 спален
Finestrat, Испания
8 Количество комнат 6 ванных комнат 924 м² Количество этажей 2
€ 2,600,000
Просторная полностью отремонтированная эклектичная вилла с отдельной гостевой квартирой, рас…
Дом 4 спальнив Finestrat, Испания
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 427 м² Количество этажей 2
€ 1,200,000
В продаже новая стильная вилла с видом на море в городе Бенидорм в районе Финестрат.Находитс…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 218 м² Количество этажей 2
€ 625,000
Представляем вам новую виллу в Финестрате в урбанизации закрытого типа с видом на море и гор…
Дом 2 спальнив Finestrat, Испания
Дом 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Представляем вам новую виллу в Финестрате в урбанизации закрытого типа с видом на море и гор…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 137 м² Количество этажей 2
€ 599,000
Представляем вам новую виллу в Финестрате в урбанизации закрытого типа с видом на море и гор…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 137 м² Количество этажей 2
€ 585,000
Представляем вам новую виллу в Финестрате в урбанизации закрытого типа с видом на море и гор…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 163 м²
€ 889,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 163 м²
€ 839,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 163 м²
€ 669,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 209 м²
€ 679,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 163 м²
€ 899,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м² Количество этажей 2
€ 1,065,000
В продаже современная вилла в новом жилом комплексе в районе Sierra Cortina. Это уютная урба…
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