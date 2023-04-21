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Виллы с видом на горы в Эстремадура, Испания
Вилла
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20 объектов найдено
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Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
380 м²
€ 3,995,000
Расположенная в самом сердце Гольф-Долины Марбельи, вилла Celine - это потрясающий недавно о…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
284 м²
€ 2,225,000
Эта интересная новая вилла для тех, кто ценит местоположение прежде всего. В середине долины…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 2,980,000
Продажа этой уникальной современной виллы, спроектированной архитектурной студией Broadway M…
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
557 м²
€ 5,490,000
Продажа этой современной виллы всего в 50 м от пляжа и променада Сан-Педро-де-Алькантара с е…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
420 м²
€ 2,850,000
Продажа этой современной дизайнерской виллы, в самом сердце золотой мили Марбельи, в жилом р…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
564 м²
€ 2,866,000
Вилла в проекте, под ключ, современный дизайн, с 2 уровнями. Расположен в районе Марбелья Ис…
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
654 м²
€ 4,000,000
Продается роскошная вилла в средиземноморском стиле, оформленная и меблированная с изысканны…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
390 м²
€ 1,995,000
Эта красивая вилла была недавно завершена. Он был задуман в современном, современном и функц…
Вилла 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
940 м²
€ 5,950,000
Этот красивый дом расположен в пределах урбанизации Вега-дель-Колорадо в Нуевой Андалусия. О…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
418 м²
€ 2,550,000
Это фантастическое и эксклюзивное свойство расположено в небольшом закрытом корпусе Nueva An…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
288 м²
€ 1,900,000
Эта очаровательная вилла с современной архитектурой, расположена в закрытом жилом. районе Пу…
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
533 м²
€ 3,395,000
Фантастическая средиземноморская архитектурная вилла, расположенная в Лос-Фламингос Гольф в …
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
370 м²
€ 2,350,000
Продается средиземноморская вилла в Herrojo, эксклюзивном закрытом жилом районе с круглосуто…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
455 м²
€ 3,750,000
Фантастическая недвижимость в 300 метрах от гольф-клуба Las Brisas, в Нуэва Андалусии, в вер…
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
8 ванных комнат
906 м²
€ 3,895,000
Новая построенная вилла с современной архитектурой в Нуэва Андалусия, в отличном жилом район…
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
1 015 м²
€ 3,800,000
Продается роскошная вилла на Золотой Миле Марбельи, в закрытом комплексе вилл в современном …
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
765 м²
€ 3,500,000
Продается роскошная вилла на Золотой Миле Марбельи, в закрытом комплексе вилл в современном …
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
434 м²
€ 3,950,000
Продаются 4 виллы современной архитектуры, на Золотой Миле Марбельи, всего в 100 м от пляжа …
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
702 м²
€ 3,300,000
Продается вилла современной архитектуры в закрытом комплексе из 14 вилл, рядом с гольф-клубо…
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
751 м²
€ 2,300,000
Мирабелла Хиллс - впечатляющая коллекция из 14 роскошных вилл, расположенных внутри эксклюзи…
Параметры недвижимости в Эстремадура, Испания
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