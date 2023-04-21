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Таунхаусы в Эстремадура, Испания
Таунхаус
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65 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
349 м²
€ 650,000
Эксклюзивный роскошный таунхаус расположен в одной из лучших урбанизаций в Альте Гуадальмина…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
272 м²
€ 495,000
Дома в Коста-дель-Соль, 3-х и 4-х спальные, с собственным садом, террасой и солярием, а такж…
Таунхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 186,000
Отдельные и смежные дома в Бусоте, Аликанте. Дома с 2 и 3 спальнями, садом и частной парковк…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
126 м²
€ 215,000
Отдельные и смежные дома в Бусоте, Аликанте. Дома с 2 и 3 спальнями, садом и частной парковк…
Таунхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 165,000
Дома типа таунхаус в новом жилом комплексе в Санта-Поле. Эти красивые апартаменты в средизем…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
98 м²
€ 263,000
Недавно построенные двухквартирные виллы с частным бассейном в 500 метрах от пляжа в Сантьяг…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
136 м²
€ 320,000
Новые двухуровневые апартаменты в жилом комплексе из 4 объектов в 800 метрах от пляжа в Лос …
Таунхаус 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
333 м²
€ 629,000
Фантастический угловой таунхаус, расположенный в Сото де Виньюэлас, Трес Кантос (Мадрид), не…
Таунхаус 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
162 м²
€ 589,000
Фантастический смежный дом, полностью отремонтированный, расположенный в Трес Кантос (Мадрид…
Таунхаус 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
220 м²
€ 580,000
Замечательный отремонтированный угловой таунхаус в одном из лучших жилых районов Лас Розас (…
Таунхаус 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
285 м²
€ 635,000
Дом в таунхаусе в отличном состоянии в тихом районе Мадрида (Лас Розас) .Площадь объекта сос…
Таунхаус 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
216 м²
€ 520,000
Дом с террасой, расположенный в тихом районе в самом центре Трес Кантос (Мадрид). Отличное р…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 268,000
Отличный смежный дом с участком 400 м в урбанизации Торрета Флорида. В доме 3 спальни, 2 ван…
Таунхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
155 м²
€ 397,000
Великолепный двухэтажный двухкомнатный пентхаус на первой линии с двумя ванными комнатами, р…
Таунхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 99,999
Красивый таунхаус в Торревьехе, район Карфур. Дуплекс продается с мебелью и имеет 2 спальни,…
Таунхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 110,000
Хороший двухэтажный дуплекс в Эль Кампельо в таунхаусе в районе Поблет. На первом этаже есть…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 190,000
Великолепный дуплекс площадью 100 м2, расположенный на 2 этажах. На втором этаже расположены…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 198,000
Красивый и ухоженный дом с террасой на южную сторону. Вы можете наслаждаться солнцем и прекр…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
€ 150,000
Впечатляющий таунхаус, 3 спальни, 2 ванные комнаты, подъездная дорога, большое крыльцо, терр…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 327,655
Таунхаусы с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в новом жилом комплексе с общим бассейном, сад…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
153 м²
€ 378,000
Красивый таунхаус на первой линии с видом на море и частным бассейном. Вилла с 3 спальнями …
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 635,000
Великолепный дуплекс в современном стиле на 2 семьи. Он расположен на 2 этажах на участке пл…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 141,000
Качественное жилье в комплексе, состоящем из 72 домов, в сдержанном стиле, с декоративными э…
Таунхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 131,000
Жилой комплекс из 54 замечательных домов в деревенском стиле. Его эстетика напоминает белены…
Таунхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
€ 105,000
Хороший дуплекс с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в районе Нуэва Торревьеха. Недавно отрем…
Таунхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
118 м²
€ 205,000
Это недвижимость с 2 или 3 спальнями, в которой сочетаются линейный и современный дизайн. Ос…
Таунхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
86 м²
€ 145,000
Дуплекс в Ориуэла Косте в районе Lomas de Cabo Roig. Общая площадь 86.00 м2, дуплекс 2007 г…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
108 м²
€ 295,000
Последняя недвижимость на продажу в жилом комплексе в Торре-де-ла-Орадада. Он находится на п…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
201 м²
€ 275,000
Этот великолепный таунхаус на 4 уровнях, включая солярий на верхнем этаже, имеет 3 спальни, …
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 230,000
Таунхаусы расположены в жилом комплексе в Торре-де-ла-Орадада, в очень тихом районе и в пяти…
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Параметры недвижимости в Эстремадура, Испания
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