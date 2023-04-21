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Квартиры-студии в Эстремадура, Испания

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4 объекта найдено
Студия 1 ванная в Helechosa de los Montes, Испания
Студия 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 24 м²
€ 160,000
Студия 1 ванная в Helechosa de los Montes, Испания
Студия 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 24 м²
€ 150,000
Студия 1 ванная в Helechosa de los Montes, Испания
Студия 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 170,000
Студия 1 ванная в Helechosa de los Montes, Испания
Студия 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 95,000

Параметры недвижимости в Эстремадура, Испания

с бассейном
у моря
недорогая
элитная
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