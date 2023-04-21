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Пентхаусы в Эстремадура, Испания
Пентхаус
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16 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 198,800
BLUE SUNSET Прекрасная возможность, две последние квартиры под ключ в BlueSunset La Duquesa…
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
202 м²
€ 1,750,000
Пентхаус Las Alamandas - Las Brisas Солнечный и просторный пентхаус с 3 спальнями на южной …
Пентхаус 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
630 м²
€ 2,800,000
Великолепный пентхаус с 4 спальнями в Пуэрто Банус, расположенный в нескольких метрах от пля…
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 235,000
ПЕНТХАУС С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ЭСТЕПОНЕ. Эта 2-комнатная ква…
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
205 м²
€ 2,450,000
Не упустите возможность приобрести роскошный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями, полностью…
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
320 м²
€ 828,000
Красивый пентхаус на продажу в новом комплексе современной архитектуры, рядом с гольф-клубом…
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
497 м²
€ 2,100,000
Это новостройка отличается современным дизайном и уникальным расположением на берегу моря в …
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
459 м²
€ 2,250,000
Великолепный двухэтажный пентхаус на продажу в эксклюзивном закрытом комплексе на первой лин…
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
95 м²
€ 430,000
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
79 м²
€ 397,200
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
93 м²
€ 315,000
Пентхаус 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 402,000
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 360,000
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
131 м²
€ 345,000
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 380,000
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 360,000
Параметры недвижимости в Эстремадура, Испания
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