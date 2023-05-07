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Испания
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Дома с видом на море в Эстремадура, Испания
Дом
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20 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
269 м²
€ 585,000
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
1 022 м²
€ 4,900,000
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
4
498 м²
€ 4,495,000
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
359 м²
€ 1,750,000
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
4
4
450 м²
€ 2,980,000
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
4
564 м²
€ 2,866,000
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6
6
654 м²
€ 4,000,000
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
4
454 м²
€ 1,510,000
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
4
390 м²
€ 1,995,000
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
4
288 м²
€ 1,900,000
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6
3
533 м²
€ 3,395,000
Дуплекс 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
108 м²
€ 388,000
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
6
1 015 м²
€ 3,800,000
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
6
765 м²
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
5
434 м²
€ 3,500,000
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
1
110 м²
€ 475,000
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
408 м²
€ 3,300,000
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
702 м²
€ 3,300,000
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
4
460 м²
€ 2,395,000
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
751 м²
€ 2,300,000
Параметры недвижимости в Эстремадура, Испания
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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