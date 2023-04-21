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Бунгало в Эстремадура, Испания

Бунгало В архив
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40 объектов найдено
Бунгало 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 305 м²
€ 2,160,000
Velaya - это эксклюзивный жилой комплекс на первой линии пляжа на Новой Золотой Миле, в 10-1…
Бунгало 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 280,000
Новый жилой комплекс, расположенный в Пунта Прима. Он будет состоять из 94 бунгало и 7 частн…
Бунгало 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 126 м²
€ 520,000
Новый жилой комплекс, расположенный в Пунта Прима. Он будет состоять из 94 бунгало и 7 частн…
Бунгало 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 317,500
Бунгало в новом жилом комплексе в Cьюдад Кесада. Вы можете выбрать, какой тип мезонетов вам …
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 265,000
Бунгало в новом жилом комплексе в Cьюдад Кесада. Вы можете выбрать, какой тип мезонетов вам …
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 216,000
Строящиеся дома бунгало высокого качества в Мерсии, район Сантьяго де ла Рибера. Вы можете в…
Бунгало 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 240,900
Квартиры в новом жилом комплексе, расположенном на склоне холма с великолепным видом на розо…
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 220,900
Квартиры в новом жилом комплексе, расположенном на склоне холма с великолепным видом на розо…
Бунгало 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 137 м²
€ 320,000
Бунгало 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 115 м²
€ 260,000
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 55 м²
€ 90,000
Бунгало на первом этаже в Кабо Сервера. В доме 2 спальни, 1 ванная комната, площадь 55 м2 и …
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 110,000
Отремонтированное бунгало в урбанизации с общим бассейном, садами и зелеными зонами. На южно…
Бунгало 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 320,000
Эти красивые бунгало расположены в Сан-Мигель-де-Салинас, в одной из лучших зон с прекрасным…
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 225,000
Бунгало расположены в Торревьехе, недалеко от Лас Салинас. Комплекс имеет большую зеленую т…
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 249,000
Бунгало расположены в Торревьехе, недалеко от Лас Салинас. Комплекс имеет большую зеленую т…
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 55 м²
€ 89,000
В доме 2 спальни 1 ванная комната, площадь дома 55 м2 и терраса 10 м2. Дом ориентирован на ю…
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 90,000
На первом этаже имеется большая терраса с возможностью парковки машины и кладовой. На втором…
Бунгало 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 44 м²
€ 99,900
Дуплекс расположен напротив ароматического парка в Ла Мате, Торревьеха. Недвижимость в наст…
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 55 м²
€ 82,260
Красивое бунгало площадью 55 м2 на верхнем этаже с солярием 36 м2. Недвижимость состоит из …
Бунгало 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 205,000
Бунгало расположены в жилом комплексе в Плайя Фламенка. Все необходимые услуги, такие как су…
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 250,000
Красивое двухэтажное бунгало в Торревьехе. Состоит из 2 спален, 2 ванных комнат, открытой к…
Бунгало 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 249,000
Недвижимость с западной облицовкой, построенная в 2016 году, 78 м2, солярий 78 м2 и терраса …
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 101 м²
€ 275,000
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Карабас…
Бунгало 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 176 м²
€ 320,000
Бунгало, расположенное в Маривилле, с очень хорошим качеством, и видом на Пеньон-де-Ифач и м…
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 135,000
Не часто такой отличный дом выставляют на продажу. В доме 2 спальни и 1 ванная комната, крас…
Бунгало 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 78 м²
€ 95,000
Это один из немногих дуплексов в Торревьехе с хорошим соотношением цены и качества! Он расп…
Бунгало 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 101 м²
€ 219,000
Строящиеся дома бунгало высокого качества в Мерсии, район Сантьяго де ла Рибера. Вы можете …
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 138,000
Бунгало на южной стороне на первом этаже с видом непосредственно на общий бассейн. Большой …
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 255,000
Фантастическое и современное бунгало на первом этаже в жилом комплексе в Ла Мата. Закрытая …
Бунгало 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 239,500
Бунгало на верхнем этаже в районе Торревьеха Кабо Сервера, всего в 100 метрах от пляжа, с ча…

Параметры недвижимости в Эстремадура, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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