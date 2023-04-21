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Квартиры с видом на горы в Эстремадура, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 53 м²
€ 149,000
Dream Homes Tenerife представляет эту красивую полностью меблированную квартиру в Пуэрто-де-…
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 205 м²
€ 2,450,000
Не упустите возможность приобрести роскошный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями, полностью…
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 320 м²
€ 828,000
Красивый пентхаус на продажу в новом комплексе современной архитектуры, рядом с гольф-клубом…

Параметры недвижимости в Эстремадура, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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