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Купить недвижимость с бассейном в Estepona, Испания

22 объекта найдено
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 117 м²
€ 420,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, Здание бы…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 151 м²
€ 695,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий), гара…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 538 м²
€ 1,860,000
Los Olivos de El Campanario - это комплекс из 2 домов в строительстве, расположенный в новой…
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
6 ванных комнат 550 м²
€ 2,990,000
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 405,000
Новая квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, в новом комплексе, в районе Cancelada, ме…
Квартира 3 спальнив Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 615,000
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
Квартира 4 спальнив Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 120 м²
€ 371,000
Пентхаус на продажу в Atalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, Здание было построено в 1990…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 524 м²
€ 1,950,000
Эта чудесная средиземноморская вилла расположена в самом центре урбанизации Эль-Параíсо Альт…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 140 м²
€ 450,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характер…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 133 м²
€ 430,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характер…
Дом 3 спальнив Estepona, Испания
Дом 3 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 195 м²
€ 580,000
Таунхаус на продажу в Selwo, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий…
Дом 3 спальнив Estepona, Испания
Дом 3 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 190 м²
€ 520,000
Таунхаус на продажу в Selwo, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 138 м²
€ 350,000
Апартамент на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванна…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 152 м²
€ 455,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Bahia de la Plata, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, …
Дом 5 спаленв Estepona, Испания
Дом 5 спален
Estepona, Испания
5 Количество комнат 351 м²
€ 3,475,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 5 спальня, 6 ванная, Здание было построено в 2011 и характ…
Дом 5 спаленв Estepona, Испания
Дом 5 спален
Estepona, Испания
5 Количество комнат 337 м²
€ 1,699,000
Вилла на продажу в Atalaya Golf, Estepona, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
Дом 3 спальнив Estepona, Испания
Дом 3 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 142 м²
€ 828,000
Пентхаус на продажу в Cortijo del Golf, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная, 1 туалет и характер…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 336 м²
€ 1,495,000
Продается современная вилла в закрытом комплексе из 18 отдельных домов, рядом с гольф-клубом…
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