Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Эльче
  6. Виллы

Купить вилла в Эльче, Испания

Вилла В архив
Очистить
39 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 430,000
Роскошная вилла в Аренальс-дель-Соль на участке 400м2, 2 этажа с бассейном, площадкой для ба…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 399 м²
€ 549,000
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м²
€ 510,000
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат 705 м²
€ 1,600,000
Продаётся Hacienda в Elche в районе Elche. Общая площадь 705.00 м2, участок 24 м2, Hacienda …
Вилла 6 спаленв Эльче, Испания
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
6 ванных комнат
€ 700,000
Дом в Эльче ID D11530
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
€ 550,000
Дом в Эльче ID D12131
Вилла 8 спаленв Эльче, Испания
Вилла 8 спален
Эльче, Испания
5 ванных комнат
€ 425,000
Дом в Эльче ID D11718
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 300,000
Дом в Эльче ID D11526
Вилла 11 спаленв Эльче, Испания
Вилла 11 спален
Эльче, Испания
5 ванных комнат
€ 300,000
Дом в Эльче ID D12383
Вилла 5 спаленв Эльче, Испания
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
6 ванных комнат
€ 399,000
Дом в Эльче ID D12002
Вилла 5 спаленв Эльче, Испания
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 430,000
Дом в Эльче ID D12276
Вилла 6 спаленв Эльче, Испания
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
4 ванных комнат
€ 780,000
Дом в Эльче ID D12550
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
€ 390,000
Дом в Эльче ID D11710
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 265 м²
€ 406,000
Отдельный дом в La Marina. Роскошная вилла в Эль Пинете. Он имеет 3 спальни и 3 ванные комна…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 301 м²
€ 459,000
Эта впечатляющая вилла расположена как в урбанизации Ла Марина, так и в Бенихофаре, двух пр…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
4 ванных комнат 263 м²
€ 459,000
Это современная вилла, расположенная в урбанизации Ла-Марина или в Сьюдад-Кесада, двух прив…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 211 м²
€ 632,000
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
Вилла 5 спаленв Эльче, Испания
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
4 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 498,680
Впечатляющая вилла в окружении природного заповедника и соснового леса самодостаточного жило…
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
4 ванных комнат 249 м² Количество этажей 2
€ 429,850
Впечатляющий дом, расположенный в закрытом жилом комплексе, состоящем из 20 уникальных дизай…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 121 м² Количество этажей 2
€ 445,000
Впечатляющая современная вилла на Коста Бланка, возведенная с учетом всех правил и норм стро…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 420,000
Невероятное предложение! Недвижимость в престижном районе!При строительстве используются сам…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 154 м² Количество этажей 2
€ 390,000
Современная вилла в одном из самых известных и престижных мест на юге Коста Бланка!Собственн…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 116 м² Количество этажей 2
€ 390,000
Исключительная вилла специально для вас!Все детали при строительстве и отделке были продуман…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 207 м² Количество этажей 2
€ 435,000
Шикарная недвижимость в престижном районе на побережье Коста Бланка!Профессионально спланиро…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 134 м² Количество этажей 1
€ 370,000
Представляем вашему вниманию элитную виллу с собственным бассейном, расположенную на юге Кос…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 360,000
Красивая новая недвижимость по привлекательной цене на южном побережье Коста Бланка.Комфорта…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 156 м² Количество этажей 2
€ 345,000
Предлагаем новую восхитительную виллу расположенную в тихом экологически чистом месте на юге…
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
4 ванных комнат 330 м² Количество этажей 2
€ 582,450
Стильная вилла, расположенная в изысканном жилом районе Испании, окруженная живописной приро…
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 192 м²
€ 503,700
Превосходная вилла в спокойном районе!Недвижимость отлично оборудована, каждая деталь продум…

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти