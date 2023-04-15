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Купить таунхаус в Эльче, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Эльче, Испания
Таунхаус 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 202 м²
€ 185,000
Столетний дом в Эльче, обращенный на восток, под снос, чтобы построить новый, 5 этажей плюс …

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

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