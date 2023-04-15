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Купить недвижимость с бассейном в Эльче, Испания

3 объекта найдено
Дом 3 спальнив Эльче, Испания
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
85 м²
€ 310,000
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Караба…
Дом 3 спальнив Эльче, Испания
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
284 м²
€ 549,000
Смежные виллы состоят из двух минимально пристроенных двухэтажных коллективных домов, собст…
Дом 4 спальнив Эльче, Испания
Дом 4 спальни
Эльче, Испания
185 м²
€ 510,000
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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