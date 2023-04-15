Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Эльче
  6. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на море в Эльче, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальнив La Janda, Испания
Дом 2 спальни
La Janda, Испания
70 м²
€ 70,000
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 132 м²
€ 230,056
НОВЫЙ ПЕНТХАУС В ТОРРЕВЬЕХЕ~ ~ Новостройка из десяти квартир, расположенная в 150 метрах от …
Квартира 2 спальнив Laguna Green, Испания
Квартира 2 спальни
Laguna Green, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 205,000
Бунгало в Ориуэла Коста, Аликанте, Коста Бланка Светлые апартаменты на первом этаже с садом …
Квартира 2 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 100 м² 3/4 Этаж
€ 186,000
Ультрасовременный элитный жилой комплекс в окружении живописной зеленой среды!Данная урбаниз…
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
2 ванных комнат 559 м² Количество этажей 4
€ 750,000
Большая вилла с чудесным видом на море в Морайре. Собственность состоит из 4 этажей и ориент…
Дом 2 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 2 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
2 ванных комнат
€ 615,043
Продается загородный дом, идеально подходящий под туристический бизнес в Genovés с фантастич…
Квартира 3 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 977,050
URB. KABO BERMEZHO NEW ZOLOTA MILA, ESTEPON Completely renovated ground floor garden apart…
Вилла 5 спаленв Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат 337 м² Количество этажей 2
€ 1,245,000
Современный дом в оригинальном стиле с потрясающим обзором на Средиземное море и величествен…
Вилла 4 спальнив Теулада, Испания
Вилла 4 спальни
Теулада, Испания
3 ванных комнат 318 м² Количество этажей 2
€ 625,825
Предлагаем проект современной виллы с отделкой "под ключ" с коммуникациями нового поколения,…
Квартира 3 спальнив Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
€ 176,500
Современные новые апартаменты в La Zenia, площадь 72 м2 - US114847 3 спальни, 2 ванные комна…
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 256 м²
€ 1,178,352
MODERN QUARTERS AND PENTHAUSES IN THE VOC MONTEROS, MAREBELLA BEACHSIDE RESIDENCE LA MORERA …
Таунхаус 3 спальнив Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 170 м²
€ 301,915
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В CIUDAD QUESADA !!!~ ~ Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухква…

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти