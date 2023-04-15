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Купить дом с видом на море в Эльче, Испания

3 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Дом 3 спальнив Эльче, Испания
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 187 м² Количество этажей 2
€ 623,000
Современная вилла с видом на море в La MarinaВ продаже новый просторный дом площадью 187 кв.…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 211 м²
€ 632,000
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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