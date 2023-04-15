Купить дом в Эльче, Испания

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Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
200 м²
€ 430,000
Роскошная вилла в Аренальс-дель-Соль на участке 400м2, 2 этажа с бассейном, площадкой для ба…
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
85 м²
€ 310,000
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Караба…
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
284 м²
€ 549,000
Смежные виллы состоят из двух минимально пристроенных двухэтажных коллективных домов, собст…
Дом 4 спальни
Эльче, Испания
185 м²
€ 510,000
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
Таунхаус 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
202 м²
€ 185,000
Столетний дом в Эльче, обращенный на восток, под снос, чтобы построить новый, 5 этажей плюс …
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
399 м²
€ 549,000
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
€ 510,000
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат
705 м²
€ 1,600,000
Продаётся Hacienda в Elche в районе Elche. Общая площадь 705.00 м2, участок 24 м2, Hacienda …
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
6 ванных комнат
€ 700,000
Дом в Эльче ID D11530
Бунгало 7 спален
Эльче, Испания
4 ванных комнат
€ 950,000
Бунгало в Эльче ID D11690
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
€ 550,000
Дом в Эльче ID D12131
Вилла 8 спален
Эльче, Испания
5 ванных комнат
€ 425,000
Дом в Эльче ID D11718
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 300,000
Дом в Эльче ID D11526
Вилла 11 спален
Эльче, Испания
5 ванных комнат
€ 300,000
Дом в Эльче ID D12383
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
6 ванных комнат
€ 399,000
Дом в Эльче ID D12002
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 430,000
Дом в Эльче ID D12276
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
4 ванных комнат
€ 780,000
Дом в Эльче ID D12550
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
€ 390,000
Дом в Эльче ID D11710
Бунгало 4 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат
€ 250,000
Бунгало в Эльче ID D12448
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 475,000
Бунгало в Эльче ID D12481
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
1 ванных комнат
€ 199,000
Бунгало в Эльче ID D12460
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
5 ванных комнат
€ 289,500
Бунгало в Эльче ID D12810
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
265 м²
€ 406,000
Отдельный дом в La Marina. Роскошная вилла в Эль Пинете. Он имеет 3 спальни и 3 ванные комна…
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
301 м²
€ 459,000
Эта впечатляющая вилла расположена как в урбанизации Ла Марина, так и в Бенихофаре, двух пр…
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
4 ванных комнат
263 м²
€ 459,000
Это современная вилла, расположенная в урбанизации Ла-Марина или в Сьюдад-Кесада, двух прив…
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
4 ванных комнат
147 м²
€ 499,900
Роскошный загородный дом в Ла Марина. Загородный дом в традиционном стиле с 3 спальнями и 4 …
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
187 м²
Количество этажей 2
€ 623,000
Современная вилла с видом на море в La MarinaВ продаже новый просторный дом площадью 187 кв.…
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
211 м²
€ 632,000
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
4 ванных комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 498,680
Впечатляющая вилла в окружении природного заповедника и соснового леса самодостаточного жило…
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