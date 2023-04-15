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Купить квартиру в Эльче, Испания

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38 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 64 м² 4 Этаж
€ 289,900
Эффектный дом на продажу с видом на море. В этом отеле есть гостиная с выходом на террасу с …
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат 70 м² 2 Этаж
€ 130,000
Продаётся aпартамент в Ареналес-дель-Соль в районе Arenales del Sol, располагается на 2 этаж…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 240,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Пентхаус 2 спальнив Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 345,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 241,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 240,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Пентхаус 2 спальнив Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 345,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 241,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 240,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Пентхаус 2 спальнив Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 345,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 241,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 81 м² 1 Этаж
€ 306,000
Продаётся aпартамент в Ареналес-дель-Соль в районе Arenales del Sol, располагается на 1 этаж…
Квартира 4 спальнив Эльче, Испания
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 136 м²
€ 149,900
Вы ищете первый этаж в Эльче, недалеко от Corte Ingles, с парковочным местом???? Здесь мы п…
Квартира 3 спальнив Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 150 м² 1 Этаж
€ 310,000
Продаётся современная квартира в элитном районе Эльче (Porcelanosa) в одной из лучших закрыт…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 51 м²
€ 120,000
Новое строительство в Эльче, в районе Пуэртас Колорадас, цокольный этаж с 2 спальнями, 2 ван…
Квартира 4 спальнив Эльче, Испания
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 134 м²
€ 388,000
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
Квартира 4 спальнив Эльче, Испания
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 134 м²
€ 392,000
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
Квартира 3 спальнив Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 227,000
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 241,000
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 221,000
Квартира 3 спальнив Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 130 м² 1 Этаж
€ 225,000
Многоэтажный дом у моря с большими террасами, в тихом месте недалеко от природного заповедни…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат 97 м² 1 Этаж
€ 170,000
Многоэтажный дом у моря с большими террасами, в тихом месте недалеко от природного заповедни…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат
€ 159,000
Апартаменты в Ареналес дель Соль ID D12362
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат
€ 150,000
Апартаменты в Ареналес дель Соль ID D12454
Квартира 3 спальнив Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 134,000
Качество, комфорт и благополучие. В этом здании вы найдете все, о чем только можете подумать…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 55 м²
€ 138,000
Это новое здание с авангардным дизайном, состоящее из 12 квартир от 1 до 3 спален площадью о…
Квартира 3 спальнив Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 2/5 Этаж
€ 147,000
Представляем новые апартаменты от застройщика в городе Эльче. Эльче – один из древнейших гор…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат 64 м²
€ 105,000
Апартамент / Квартира в La Marina. Апартаменты расположены в 450 метрах от пляжа в одном из …
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 285,000
ПЕНТХАУС С БОЛЬШИМ СОЛЯРИЕМ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ARENALES DEL SOL. Просторные апартаменты с 2 сп…
Квартира 4 спальнив Эльче, Испания
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м² 6/6 Этаж
€ 392,000
Современные апартаменты от застройщика в ElcheЭксклюзивные апартаменты площадью 134 кв.м. ра…

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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