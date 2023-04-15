Купить недвижимость в Эльче, Испания

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88 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
64 м²
4 Этаж
€ 289,900
Эффектный дом на продажу с видом на море. В этом отеле есть гостиная с выходом на террасу с …
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
200 м²
€ 430,000
Роскошная вилла в Аренальс-дель-Соль на участке 400м2, 2 этажа с бассейном, площадкой для ба…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат
70 м²
2 Этаж
€ 130,000
Продаётся aпартамент в Ареналес-дель-Соль в районе Arenales del Sol, располагается на 2 этаж…
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
85 м²
€ 310,000
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Караба…
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
284 м²
€ 549,000
Смежные виллы состоят из двух минимально пристроенных двухэтажных коллективных домов, собст…
Дом 4 спальни
Эльче, Испания
185 м²
€ 510,000
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 240,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 345,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 241,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 240,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 345,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 241,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 240,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 345,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 241,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
81 м²
1 Этаж
€ 306,000
Продаётся aпартамент в Ареналес-дель-Соль в районе Arenales del Sol, располагается на 1 этаж…
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
136 м²
€ 149,900
Вы ищете первый этаж в Эльче, недалеко от Corte Ingles, с парковочным местом???? Здесь мы п…
Таунхаус 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
202 м²
€ 185,000
Столетний дом в Эльче, обращенный на восток, под снос, чтобы построить новый, 5 этажей плюс …
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
150 м²
1 Этаж
€ 310,000
Продаётся современная квартира в элитном районе Эльче (Porcelanosa) в одной из лучших закрыт…
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
399 м²
€ 549,000
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
51 м²
€ 120,000
Новое строительство в Эльче, в районе Пуэртас Колорадас, цокольный этаж с 2 спальнями, 2 ван…
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 388,000
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 392,000
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 227,000
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 241,000
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 221,000
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
€ 510,000
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
130 м²
1 Этаж
€ 225,000
Многоэтажный дом у моря с большими террасами, в тихом месте недалеко от природного заповедни…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат
97 м²
1 Этаж
€ 170,000
Многоэтажный дом у моря с большими террасами, в тихом месте недалеко от природного заповедни…
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