ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Виллы
Виллы с видом на море в Виналопо-Митха, Испания
Aspe
4
Новельда
2
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Марбелья, Испания
64 м²
€ 161,418
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 180 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 563 000. […
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
5 Количество комнат
5 ванных комнат
405 м²
€ 888,427
В комплексе 20 вилл, каждая состоит из трех этажей и солярия на крыше. Каждая вилла им…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
143 м²
€ 620,000
От 600.000€. 3 виллы, расположенные в районе Агуас Нуэвас (Торревьеха) площадью 150 квадрат…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 249,000
Новый проект, расположенный в Торревьехе, всего в 3 минутах от пляжа Лос Локос. Скоро нач…
Пентхаус 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 408,721
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ЖИЛОЙ НА ПЛЯЖЕ~ ~ Наслаждайтесь отдыхом на побережье Коста-Бланка …
Дом 4 спальни
la Nucia, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
302 м²
Количество этажей 3
€ 2,250,000
Впечатляющая вилла Villa Noruega с современным дизайном с потрясающими видами на море. Прожи…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
201 м²
€ 275,000
Этот великолепный таунхаус на 4 уровнях, включая солярий на верхнем этаже, имеет 3 спальни, …
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 412,000
В продаже новая вилла в городе Полоп.Одноэтажный дом площадью 100 кв. м., состоит из трех сп…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
114 м²
€ 230,000
Уютная квартира недалеко от песчанного пляжа!Апартаменты находятся в современном жилом компл…
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3 ванных комнат
187 м²
€ 359,900
Современная вилла в новом жилом комплексе, который совмещает все плюсы загородной жизни, не …
Бунгало 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 180,000
Новый Бунгало у моря в Ориуэла Коста - OP7182 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 86…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
310 м²
€ 375,000
Вилла в Кальпе с видом на море, частным бассейном, видом на море и большим участком.Располож…
Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты