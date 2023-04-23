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16 объектов найдено
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Вилла 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 372,000
Almanzor представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
Вилла 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 372,000
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
Вилла 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 399,000
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в Мон…
Вилла 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат
102 м²
€ 595,000
Гольф-курорт Font del Llop имеет стратегическое расположение в самом сердце провинции Аликан…
Вилла 3 спальни
Новельда, Испания
2 ванных комнат
209 м²
€ 393,000
Виллы стратегически расположены в самом центре провинции Аликанте. Они находятся в 10 минута…
Вилла 2 спальни
Новельда, Испания
2 ванных комнат
194 м²
€ 355,000
Виллы стратегически расположены в самом центре провинции Аликанте. Они находятся в 10 минута…
Вилла 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 390,000
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
Вилла 7 спален
Aspe, Испания
8 ванных комнат
€ 4,000,000
Дом в Аликанте ID D11468
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
4 ванных комнат
€ 700,000
Дом в Аликанте ID D12029
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
2 ванных комнат
€ 850,000
Дом в Аликанте ID D12785
Вилла 2 спальни
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 199,000
Дом в Аликанте ID D11439
Вилла 3 спальни
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
2 ванных комнат
113 м²
€ 177,000
Отдельный дом в Hondón de las Nieves. Отдельные дома с 3 спальнями, с участками 500 м2 распо…
Вилла 4 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат
209 м²
€ 1,190,000
Magnificent villa in Font del Llop, Alicante, Costa Blanca A luxurious property located on a…
Вилла 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
3 ванных комнат
180 м²
€ 303,600
Вилла 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат
180 м²
€ 372,000
Террасные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте. Наши виллы состоят из двух двухквартирных коллект…
Вилла 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат
198 м²
€ 390,000
Террасные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте. Наши виллы состоят из двух двухквартирных коллект…
Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания
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