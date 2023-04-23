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Таунхаусы в Виналопо-Митха, Испания

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17 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 220,000
Дуплекс в Аленда дель Гольф, Коста Бланка Юг. Таунхаусы с 3 спальнями. Общие зоны с садом и…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Монфорте-дель-Си…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 1/2 Этаж
€ 245,000
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Находится в жило…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 393,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 207 м²
€ 549,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 330,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 207 м²
€ 549,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 330,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 393,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 207 м²
€ 549,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 330,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 393,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 220,000
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 169 м²
€ 225,000
Alenda Golf расположен в муниципалитете Монфорте-дель-Сид, Эльче. Это привилегированное мест…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 123 м²
€ 228,000
Alenda Golf расположен в муниципалитете Монфорте-дель-Сид, Эльче. Это привилегированное мест…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 105 м² Количество этажей 2
€ 196,000
Вашему вниманию представлен прекрасный жилой комплекс, который расположен в самом сердце изв…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 109 м² Количество этажей 2
€ 191,000
Вашему вниманию представлен прекрасный жилой комплекс, который расположен в самом сердце изв…

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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