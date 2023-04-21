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Жильё с видом на море в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
18
Новельда
8
3 объекта найдено
Дом 5 спален в Aspe, Испания
Дом 5 спален
Aspe, Испания
5 ванных комнат 1 013 м²
€ 3,300,000
ОписаниеПросторная и красивая Вилла на берегу моря, в престижном жилом районе Аликанте в Исп…
Квартира в Aspe, Испания
Квартира
Aspe, Испания
464 м²
€ 410,000
ОписаниеПродажа нового студенческого общежития в Аликанте: 410 тыс.евро , 7% рентабельность!…
Квартира в Aspe, Испания
Квартира
Aspe, Испания
850 м²
€ 1,685,000
ОписаниеПродажа рентабельного бизнеса в Аликанте: НОВОЕ здание из 11 апартаментов 1.685 млн.…

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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