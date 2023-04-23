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Дома с видом на море в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
7
Новельда
3
2 объекта найдено
Дом 5 спален в Aspe, Испания
Дом 5 спален
Aspe, Испания
5 ванных комнат 1 013 м²
€ 3,300,000
ОписаниеПросторная и красивая Вилла на берегу моря, в престижном жилом районе Аликанте в Исп…
Дом 8 спален в Aspe, Испания
Дом 8 спален
Aspe, Испания
11 ванных комнат 1 600 м²
€ 3,195,000
ОписаниеСамый роскошный дом в Аликанте: цена снижена с 4,0 млн.€ до 3,195 млн. для быстрой п…

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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