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Дома с видом на горы в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
7
Новельда
3
2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 220,000
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
Дом 8 спален в Aspe, Испания
Дом 8 спален
Aspe, Испания
11 ванных комнат 1 600 м²
€ 3,195,000
ОписаниеСамый роскошный дом в Аликанте: цена снижена с 4,0 млн.€ до 3,195 млн. для быстрой п…

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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