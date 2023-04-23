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Дома в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
7
Новельда
3
38 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 372,000
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
Вилла 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 372,000
Almanzor представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
Вилла 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 102 м²
€ 595,000
Гольф-курорт Font del Llop имеет стратегическое расположение в самом сердце провинции Аликан…
Вилла 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 399,000
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в Мон…
Вилла 3 спальни в Новельда, Испания
Вилла 3 спальни
Новельда, Испания
2 ванных комнат 209 м²
€ 393,000
Виллы стратегически расположены в самом центре провинции Аликанте. Они находятся в 10 минута…
Вилла 2 спальни в Новельда, Испания
Вилла 2 спальни
Новельда, Испания
2 ванных комнат 194 м²
€ 355,000
Виллы стратегически расположены в самом центре провинции Аликанте. Они находятся в 10 минута…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 220,000
Дуплекс в Аленда дель Гольф, Коста Бланка Юг. Таунхаусы с 3 спальнями. Общие зоны с садом и…
Вилла 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 390,000
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Монфорте-дель-Си…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 1/2 Этаж
€ 245,000
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Находится в жило…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 393,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 207 м²
€ 549,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 330,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 207 м²
€ 549,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 330,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 393,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 207 м²
€ 549,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 330,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 393,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Бунгало 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Бунгало 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 145,000
Продаётся замечательное Бунгало рядом с Алендой Гольф. Дом был построен в 2007 году и находи…
Вилла 7 спален в Aspe, Испания
Вилла 7 спален
Aspe, Испания
8 ванных комнат
€ 4,000,000
Дом в Аликанте ID D11468
Вилла 4 спальни в Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
4 ванных комнат
€ 700,000
Дом в Аликанте ID D12029
Вилла 4 спальни в Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
2 ванных комнат
€ 850,000
Дом в Аликанте ID D12785
Вилла 2 спальни в Aspe, Испания
Вилла 2 спальни
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 199,000
Дом в Аликанте ID D11439
Бунгало 4 спальни в Aspe, Испания
Бунгало 4 спальни
Aspe, Испания
1 ванных комнат
€ 180,000
Бунгало в Аликанте ID D12742
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 220,000
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
Вилла 3 спальни в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 3 спальни
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
2 ванных комнат 113 м²
€ 177,000
Отдельный дом в Hondón de las Nieves. Отдельные дома с 3 спальнями, с участками 500 м2 распо…
Вилла 4 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 4 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 209 м²
€ 1,190,000
Magnificent villa in Font del Llop, Alicante, Costa Blanca A luxurious property located on a…
Вилла 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 303,600
Вилла 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 198 м²
€ 390,000
Террасные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте. Наши виллы состоят из двух двухквартирных коллект…

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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