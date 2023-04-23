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Квартиры в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
11
Новельда
5
Квартира В архив
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16 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Новельда, Испания
Квартира 2 спальни
Новельда, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 310,000
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздухе…
Квартира 2 спальни в Новельда, Испания
Квартира 2 спальни
Новельда, Испания
88 м²
€ 310,000
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
Квартира 4 спальни в Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
3 ванных комнат 255 м²
€ 1,190,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
Квартира 4 спальни в Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
3 ванных комнат 255 м²
€ 1,190,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
Квартира 4 спальни в Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
3 ванных комнат 255 м²
€ 1,190,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
Квартира 3 спальни в Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 332,500
Комплекс включает пятьдесят один дом с 2 и 3 спальнями, с бережным отношением к окружающей…
Квартира 2 спальни в Aspe, Испания
Квартира 2 спальни
Aspe, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 210,000
Представляем вам здание состоящее из 54 домов с 2, 3 и 4 спальнями, гаражей, складских помещ…
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
2 ванных комнат
€ 350,000
Апартаменты в Аликанте ID D11551
Квартира 5 спален в Aspe, Испания
Квартира 5 спален
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 600,000
Апартаменты в Аликанте ID D12086
Квартира 6 спален в Aspe, Испания
Квартира 6 спален
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 600,000
Апартаменты в Аликанте ID D11320
Квартира 3 спальни в Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
1 ванных комнат
€ 200,000
Апартаменты в Аликанте ID D11885
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 349,000
Апартаменты в Аликанте ID D12208
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
1 ванных комнат
€ 99,000
Апартаменты в Аликанте ID D12038
Квартира 3 спальни в Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
1 ванных комнат
€ 127,000
Апартаменты в Аликанте ID D12228
Квартира в Aspe, Испания
Квартира
Aspe, Испания
464 м²
€ 410,000
ОписаниеПродажа нового студенческого общежития в Аликанте: 410 тыс.евро , 7% рентабельность!…
Квартира в Aspe, Испания
Квартира
Aspe, Испания
850 м²
€ 1,685,000
ОписаниеПродажа рентабельного бизнеса в Аликанте: НОВОЕ здание из 11 апартаментов 1.685 млн.…

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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