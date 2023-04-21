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Жильё в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
18
Новельда
8
54 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 372,000
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
Вилла 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 372,000
Almanzor представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
Квартира 2 спальни в Новельда, Испания
Квартира 2 спальни
Новельда, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 310,000
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздухе…
Вилла 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 102 м²
€ 595,000
Гольф-курорт Font del Llop имеет стратегическое расположение в самом сердце провинции Аликан…
Вилла 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 399,000
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в Мон…
Вилла 3 спальни в Новельда, Испания
Вилла 3 спальни
Новельда, Испания
2 ванных комнат 209 м²
€ 393,000
Виллы стратегически расположены в самом центре провинции Аликанте. Они находятся в 10 минута…
Вилла 2 спальни в Новельда, Испания
Вилла 2 спальни
Новельда, Испания
2 ванных комнат 194 м²
€ 355,000
Виллы стратегически расположены в самом центре провинции Аликанте. Они находятся в 10 минута…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 220,000
Дуплекс в Аленда дель Гольф, Коста Бланка Юг. Таунхаусы с 3 спальнями. Общие зоны с садом и…
Вилла 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 390,000
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Монфорте-дель-Си…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 1/2 Этаж
€ 245,000
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Находится в жило…
Квартира 2 спальни в Новельда, Испания
Квартира 2 спальни
Новельда, Испания
88 м²
€ 310,000
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
Квартира 4 спальни в Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
3 ванных комнат 255 м²
€ 1,190,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 393,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 207 м²
€ 549,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 330,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Квартира 4 спальни в Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
3 ванных комнат 255 м²
€ 1,190,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 207 м²
€ 549,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 330,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 393,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Квартира 4 спальни в Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
3 ванных комнат 255 м²
€ 1,190,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 207 м²
€ 549,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 330,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 393,000
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Квартира 3 спальни в Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 332,500
Комплекс включает пятьдесят один дом с 2 и 3 спальнями, с бережным отношением к окружающей…
Бунгало 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Бунгало 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 145,000
Продаётся замечательное Бунгало рядом с Алендой Гольф. Дом был построен в 2007 году и находи…
Квартира 2 спальни в Aspe, Испания
Квартира 2 спальни
Aspe, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 210,000
Представляем вам здание состоящее из 54 домов с 2, 3 и 4 спальнями, гаражей, складских помещ…
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
2 ванных комнат
€ 350,000
Апартаменты в Аликанте ID D11551
Вилла 7 спален в Aspe, Испания
Вилла 7 спален
Aspe, Испания
8 ванных комнат
€ 4,000,000
Дом в Аликанте ID D11468
Квартира 5 спален в Aspe, Испания
Квартира 5 спален
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 600,000
Апартаменты в Аликанте ID D12086

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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