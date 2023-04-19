ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Купить недвижимость в Валье-де-Кофрентес, Испания
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Пентхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 389,000
Частный жилой комплекс, расположенный в Плайя Фламенка, всего в 300 метрах от моря, в Ориуэл…
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 285,000
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
Вилла 5 спален
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
5 ванных комнат
270 м²
€ 993,044
Виллы Вашей мечты у моря В Mirador de la Dehesa, на участках площадью от 500 до 700 м2, вы м…
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
2 ванных комнат
103 м²
€ 330,971
Комплекс включает пятьдесят один дом с 2 и 3 спальнями, с бережным отношением к окружающей…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
132 м²
€ 454,000
Виллы расположены в Сан-Мигель-де-Салинас, в урбанизации расположенной в природной среде с в…
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
267 м²
€ 1,137,500
Blanca Altea - это светлый жилой комплекс с большими внутренними помещениями, уникальной арх…
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 881,955
Квартиры в новом комплексе на стадии строительства напрямую от застройщика в элитном …
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 258,458
Последняя квартира в продаже в красивом здании в барселонском стиле в районе Клот гор…
Пентхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
173 м²
€ 1,197,801
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛАС-КОЛИНАС ГОЛЬФ~ ~ Новостройка с роскошными квартирами на территори…
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
600 м²
€ 1,495,000
Предлагаем прекрасную виллу в хорошем состоянии. Проживание на вилле обеспечит вам комфортны…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,790,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, построенная на практически плоском участке в тихом и …
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
64 м²
5/6 Этаж
€ 350,381
Новый и стильный жилой комплекс прямо на берегу моря. Комплекс Residential Aqua находится в …
Параметры недвижимости в Валье-де-Кофрентес, Испания
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты