Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. el Poble Nou de Benitatxell Benitachell
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус с бассейном в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 111 м²
€ 500,000
Эта красивая квартира находится в урбанизации Las Colinas de Marbella, в муниципалитете Bena…
Таунхаус 4 спальнив Rojales, Испания
Таунхаус 4 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 124 м²
€ 219,424
Бунгало с 3 спальнями Torre Golf Homes - это новый комплекс из 32 объектов недвижимости в Бе…
Квартира 3 спальнив Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м²
€ 216,271
Квартира 3 спальнив Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 207,286
Комплекс в современном стиле с 2,3 спальнями, 2 ванными комнатами, огромными террасами и вел…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 262,418
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПЛАЙЯ ФЛАМЕНКА~ ~ Новый элитный комплекс апартаментов с 2 спальнями, …
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 224 м² 38/47 Этаж
€ 1,185,000
Архитектурный вызов на побережье Средиземного моря, завораживающий своей красотой с первого …
Квартира 2 спальнив Хавея, Испания
Квартира 2 спальни
Хавея, Испания
1 ванных комнат 77 м² 1 Этаж
€ 196,312
Предлагаем великолепные апартаменты с хорошим местоположением, в шаговой доступности от прек…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 163 м²
€ 2,358,589
Дом 4 спальнив Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 1,968,781
Вилла 2 спальнив Хавея, Испания
Вилла 2 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 328,671
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Вилла 2 спальнив Полоп, Испания
Вилла 2 спальни
Полоп, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 139,572
Вашему вниманию представлена хорошая и уютная недвижимость в тихом жилом районе Полопа. Собс…
Квартира 3 спальнив Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 153,166
Realting.com
Перейти