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Купить дом с бассейном в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания

3 объекта найдено
Дом 2 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
289 м²
€ 458,000
Жилой комплекс расположен в Бенитачель, между Хавеей и Морайрой. В непосредственной близост…
Дом 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
160 м²
€ 645,000
Вилла с панорамным видом на море на Кумбре дель Соль, Бенитачель. Этот великолепный одноэта…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат 657 м²
€ 1,562,000
На вилле Amanecer вы почувствуете, что средиземноморское солнце наполняет ваш дом светом кру…
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