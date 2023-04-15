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Купить дом с видом на море в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания

29 объектов найдено
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 497 м²
€ 1,997,000
Кумбре дель Соль, на севере Коста Бланки, предлагает уникальный жилой район, откуда открывае…
Вилла 5 спаленв el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 5 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
9 ванных комнат 562 м²
€ 4,750,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 6 спаленв el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
7 ванных комнат 404 м²
€ 3,794,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 249 м²
€ 2,509,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат 239 м²
€ 1,935,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат 194 м²
€ 2,184,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 189 м²
€ 1,905,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 693 м²
€ 2,802,000
На участке № 244 Жилых Джазминов мы обнаруживаем На участке 244 жилой площади Джазминес мы о…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 ванных комнат 355 м²
€ 985,000
Отдельный дом в Benitachell. Основной задумкой при проектировании этих вилл стала идея объед…
Вилла 5 спаленв el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 5 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
6 ванных комнат 521 м²
€ 2,184,899
Испанский дом с участком в Benitachell. Эта великолепная вилла расположена в муниципалитете …
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат 415 м²
€ 630,000
Виллы комплекса сочетают в себе приватность и вид на море. Находятся в самом сердце урбаниз…
Вилла 2 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 269,000
Новая, готовая к заселению вилла в жилой зоне в Кумбре дель Соль. Урбанизация расположена н…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат 346 м²
€ 810,000
Вилла в стиле "модерн", спроектированное для строительства на участках в урбанизации Кумбре…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат 384 м²
€ 735,000
Современная вилла, расположенная в урбанизации Кумбре дель Соль в городе Бенитачель, со все…
Вилла 4 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 ванных комнат 405 м²
€ 980,000
Современная двухэтажная вилла находится в жилом комплексе с чудесным видом на море, внутри …
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 985,000
Эксклюзивный проект в современном стиле в комплексе, находящийся в Кумбре дель Соль - урбан…
Вилла 6 спаленв el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
7 ванных комнат 1 147 м²
€ 2,450,000
Это уникальный проект, который будет построен на участке в 2.493 m² в эксклюзивном жилом ра…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 579 м²
€ 1,589,000
Современная архитектура в сочетании со Средиземноморским духом - это проект новой виллы, со…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат 606 м²
€ 1,822,000
Уникальная вилла, расположенная в жилом районе в Residential Resort Cumbre del Sol, выполне…
Вилла 4 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
6 ванных комнат 697 м²
€ 2,621,555
Вилла находится в жилом комплексе на Севере Коста Бланки, состоящий из земельных участков, …
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат 662 м²
€ 1,356,000
Новый проект, эксклюзивно спроектированный под участок в жилом районе в урбанизации Кумбре …
Дом 4 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 1 084 м²
€ 4,817,000
Эксклюзивная вилла с потрясающим видом на море в Cumbre del Sol.Вилла площадью 1084 кв. м., …
Дом 6 спаленв el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
7 Количество комнат 7 ванных комнат 1 147 м²
€ 3,882,000
Вилла с эксклюзивным дизайном в Cumbre del Sol.Вилла с ярким интерьером площадью 1147 кв. м.…
Дом 4 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 730 м²
€ 3,159,000
Вилла класса люкс в Cumbre del Sol.Вилла площадью 730 кв. м., имеет четыре спальни, пять ван…
Дом 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 542 м² Количество этажей 2
€ 2,179,000
Уникальная вилла, расположенная в комплексе Jazmines, в районе Cumbre del Sol.Двухэтажная ви…
Дом 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 613 м² Количество этажей 2
€ 1,914,000
Современная вилла, в престижном комплексе Jazmines, в районе Cumbre del Sol.Двухэтажная вилл…
Дом 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 468 м² Количество этажей 2
€ 1,824,000
Элитная вилла, расположенная в комплексе Jazmines, в районе Cumbre del Sol.Двухэтажная вилла…
Дом 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 657 м²
€ 1,562,000
Новая, эксклюзивная вилла, расположенная в комплексе Lirios Design, в районе Cumbre del Sol.…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 ванных комнат 171 м²
€ 1,730,000
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
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