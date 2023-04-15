Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. el Poble Nou de Benitatxell Benitachell
  6. Шале

Купить шале с видом на море в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания

Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 5 спаленв Торревьеха, Испания
Пентхаус 5 спален
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 190 м²
€ 143,174
Большой пентхаус рядом с центром Торревьехи. Большой пентхаус недалеко от центра Торревьехи …
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат 442 м²
€ 1,862,313
Villa Aqua, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Бланка…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 122,914
Апартаменты на нижнем этаже в Урб. Dream Hills. Состоит из 2 спален и 2 ванных комнат, гост…
Квартира 2 спальнив Финестрат, Испания
Квартира 2 спальни
Финестрат, Испания
2 ванных комнат
€ 233,000
Апартаменты в Finestrat, 2 спальни, площадь 73 м2 - UBA1111661 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 320 м² Количество этажей 2
€ 695,000
Потрясающая вилла в одном из самых востребованных районов Сьерра-де-Алтея, рядом с престижны…
Вилла 4 спальнив Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 253 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Мы бы хотели предложить вашему вниманию современную виллу в новом жилом комплексе города Ден…
Вилла 3 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
€ 780,748
PANORAMIC VIEWS OF THE SEA FROM ALTEA ANDMORAIRA. Luxury Villa with lots of details. 3 bedr…
Дом 4 спальнив Коста-Брава, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 584 м²
€ 616,866
Дом в урбанизации города Льорет де Мар - Рока Гросса. Расстояние до центра Барселоны …
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,095,000
Предлагаем потрясающую виллу, расположенную в престижном охраняемом жилом комплексе с фантас…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 148,308
В продаже апартамент с видом на океан, который располагается в зоне Adeje, в комплексе Club …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 120 м² 2 Этаж
€ 248,839
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 1…
Квартира 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
1 ванных комнат 78 м² 2 Этаж
€ 141,838
Идеальная недвижимость, чтобы насладиться качеством жизни, которое есть в Ориуэла Коста.Квар…
Realting.com
Перейти