Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. el Campello
  6. Виллы

Купить вилла с видом на море в el Campello, Испания

Вилла В архив
Очистить
7 объектов найдено
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 859,900
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
Вилла 5 спаленв el Campello, Испания
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
6 ванных комнат 572 м²
€ 682,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello. Общая площадь 572.00 м2, участок 1100 м2, до…
Вилла 4 спальнив el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 380 м²
€ 2,250,000
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 328,900
Отдельный дом в El Campello. Эти недавно построенные виллы с 3 спальнями расположены всего в…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 218 м²
€ 465,700
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 270 м²
€ 395,500
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
Вилла 4 спальнив el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 300 м²
€ 1,100,000
Semi-detached villa in El Campello, Alicante, Costa Blanca The villa has 4 bedrooms and 4 ba…
Realting.com
Перейти