ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
el Campello
Таунхаусы
Купить таунхаус с бассейном в el Campello, Испания
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дуплекс 3 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
108 м²
€ 240,000
Красивый дом в Гран-Алакант, Коста-Бланка - MAS117274 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
Дом 5 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
5 Количество комнат
7 ванных комнат
1 000 м²
€ 7,050,517
Современная вилла в элитной урбанизации Can Teixidó города Алейя на побережье Марезме…
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
4 ванных комнат
465 м²
€ 797,774
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
111 м²
€ 379,000
Апартаменты в Бенидорме, Коста Бланка - TM116960 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковров…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Предлагаем отличную просторную виллу с привлекательным местоположением, на первой линии моря…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 387,194
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
415 м²
Количество этажей 2
€ 887,411
Предлагаем новый проект современной виллы с видом на море.Вилла будет постороена на 2-х этаж…
Квартира 3 спальни
Альтеа, Испания
2 ванных комнат
126 м²
2 Этаж
€ 141,880
Добро пожаловать в новое жилье, которое находится на главной улице городского центра Алтеи с…
Таунхаус 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
203 м²
€ 391,703
Новый закрытый охраняемый комплекс состоит из 55 просторных таунхаусов, каждый из кот…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
132 м²
€ 329,000
Апартаменты в Торревьехе, Коста Бланка Жилой дом разделен на 12 квартир, каждая с 2 спальням…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
198 м²
€ 656,836
Вилла современного дизайна с частным бассейном в Торревьехе, район Агуас Нуэвас.Вилла распр…
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат
133 м²
€ 280,678
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новый элитный жилой комплекс из 4 таунхаусов в Лос Алька…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты