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Купить недвижимость с бассейном в el Campello, Испания

3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
115 м²
€ 307,000
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
Квартира 2 спальнив el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
90 м²
€ 339,900
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…
Дом 5 спаленв el Campello, Испания
Дом 5 спален
el Campello, Испания
240 м²
€ 310,000
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м².…
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