ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
el Campello
Студии
Купить квартира-студия с бассейном в el Campello, Испания
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
173 м²
€ 298,508
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Habaneras. Общая площадь 173.00 м2, пентхаус 2021 г…
Дом 5 спален
Mijas, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
359 м²
€ 541,785
Вилла 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
117 м²
€ 302,790
Вилла 5 спален
Teulada, Испания
3 ванных комнат
232 м²
Количество этажей 1
€ 635,000
Вилла с современным средиземноморским дизайном всего в 900 метрах от города Морайра и всех е…
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат
450 м²
€ 3,284,678
Роскошная вилла нового поколения с прекрасным видом на пляж Сан-Хуан. Вилла будет исполнена …
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
63 м²
1 Этаж
€ 200,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2 и…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 189,118
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 100.00 м2, участок 150 м2, со…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
141 м²
€ 157,080
Большая квартира в Торревьехе с гаражом и кладовой, 141 метр, распределенная на три спальни,…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 373,064
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ !!!~ ~ Эта вилла была спроектирована как ВИЛЛА с большими участками от …
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
107 м²
4/7 Этаж
€ 597,214
Новый эксклюзивный комплекс на берегу Средиземного моря в удивительном месте, недалеко от Бе…
Шале 3 спальни
Algorfa, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 334,623
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 297,900
Современная, прекрасно спроектированная вилла расположена в новом жилом комплексе рядом со в…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты