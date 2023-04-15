Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. el Campello
  6. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на горы в el Campello, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 139 м²
€ 147,076
Квартира в 200 метрах от пляжа в городе Валенсия. Квартира в отличном состоянии. Обща…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат 320 м²
€ 1,480,000
Превосходная вилла с восхитительными видами на Средиземное море и горы, расположена в живопи…
Дуплекс 2 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 66 м²
€ 194,095
Дуплекс расположен в закрытой урбаницации с бассейном и своей парковкой.Дуплекс состоит из г…
Вилла 5 спаленв Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 1
€ 370,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные.
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 220,000
Роскошный вид! Неоспоримое преимущество при выборе квартиры. Представляем вашему вниманию кв…
Бунгало 2 спальнив Almoradi, Испания
Бунгало 2 спальни
Almoradi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м² 1/2 Этаж
€ 214,002
В продаже новое бунгало в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Гольф.Бунгало состоит …
Дом 4 комнатыв Orihuela, Испания
Дом 4 комнаты
Orihuela, Испания
4 Количество комнат 155 м²
€ 258,775
Испания Коста Дорада г.Сегур-де-Калафель Дом с красивым видом на море …
Таунхаус 3 спальнив Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 236,148
ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС С СОЛЯРИЕМ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ С БАССЕЙНОМ.~ ~ Находится в жилом комплекс…
Квартира 2 спальнив Дос-Эрманас, Испания
Квартира 2 спальни
Дос-Эрманас, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 1,475,352
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 46 м²
€ 109,390
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Torre del moro. Общая площадь 46.00 м2, бунгало 1990…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 201,062
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Puerto. Общая площадь 106.00 м2, пентхаус 1993 года…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 4,695,000
Casa Nevis - это великолепная вилла в средиземноморском стиле, расположенная в долине гольфа…
Realting.com
Перейти