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Купить дом с бассейном в el Campello, Испания

1 объект найдено
Дом 5 спаленв el Campello, Испания
Дом 5 спален
el Campello, Испания
240 м²
€ 310,000
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м².…
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