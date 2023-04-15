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Купить дом с видом на море в el Campello, Испания

18 объектов найдено
Дом 5 спаленв el Campello, Испания
Дом 5 спален
el Campello, Испания
6 Количество комнат 3 ванных комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,085,000
Предлагаем отдельно стоящую виллу на первой линии моря.Вилла располагается на участке площад…
Дом 3 спальнив el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 221 м² Количество этажей 3
€ 640,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
Дом 3 спальнив el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 213 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
Дом 3 спальнив el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 331 м² Количество этажей 3
€ 660,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello. El Campello – красивый курортны…
Дом 3 спальнив el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 260 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
Представляем новую современную виллу на первой линии моря в городе в El Campello.В продаже ч…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 859,900
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
Вилла 5 спаленв el Campello, Испания
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
6 ванных комнат 572 м²
€ 682,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello. Общая площадь 572.00 м2, участок 1100 м2, до…
Дом 4 спальнив el Campello, Испания
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 521 м² Количество этажей 3
€ 2,350,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 4 спальнив el Campello, Испания
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 521 м² Количество этажей 3
€ 2,250,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 4 спальнив el Campello, Испания
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 521 м² Количество этажей 2
€ 2,150,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 4 спальнив el Campello, Испания
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 512 м² Количество этажей 2
€ 2,000,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 3 спальнив el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 347 м² Количество этажей 2
€ 1,850,000
В продаже вилла класса люкс в городе в El Campello в резиденции El Mar. Представляем новую д…
Дом 3 спальнив el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 849,900
В продаже современная вилла в городе в El CampelloМы предлагаем Вам новый двухэтажный дом пл…
Вилла 4 спальнив el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 380 м²
€ 2,250,000
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 328,900
Отдельный дом в El Campello. Эти недавно построенные виллы с 3 спальнями расположены всего в…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 218 м²
€ 465,700
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 270 м²
€ 395,500
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
Вилла 4 спальнив el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 300 м²
€ 1,100,000
Semi-detached villa in El Campello, Alicante, Costa Blanca The villa has 4 bedrooms and 4 ba…
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