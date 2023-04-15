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Купить дом в el Campello, Испания

67 объектов найдено
Вилла 4 спальнив el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 205 м²
€ 250,000
Индивидуальный загородный дом с хорошим участком и полностью узаконенным бассейном. Досту…
Шале 6 спаленв el Campello, Испания
Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат 5 ванных комнат 510 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Шале 3 спальнив el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Дом 5 спаленв el Campello, Испания
Дом 5 спален
el Campello, Испания
3 ванных комнат 441 м² Количество этажей 3
€ 1,135,000
Представляем вам эту замечательную независимую виллу, которую мы продаем, она расположена в …
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 265 м²
€ 899,000
Продаётся вилла в Эль Кампельо в районе Venta Lanuza. Общая площадь 265.00 м2, участок 1320 …
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 265 м²
€ 899,000
Вилла в Кампельо с панорамным видом на море. Первый этаж открытой планировки, с тремя бол…
Бунгало 6 спаленв el Campello, Испания
Бунгало 6 спален
el Campello, Испания
3 ванных комнат 290 м²
€ 467,000
Двухквартирный дом с видом на море и в нескольких метрах от пляжа Мучависта.Очень просторный…
Дом 5 спаленв el Campello, Испания
Дом 5 спален
el Campello, Испания
240 м²
€ 310,000
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м².…
Вилла 7 спаленв el Campello, Испания
Вилла 7 спален
el Campello, Испания
7 ванных комнат 450 м²
€ 1,310,000
Авангардный дизайн, качество и устойчивость сочетаются в этой эксклюзивной независимой роско…
Бунгало 2 спальнив el Campello, Испания
Бунгало 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 248 м²
€ 695,000
Продаётся бунгало в Эль Кампельо в районе Campello Playa. Общая площадь 248.00 м2, бунгало 1…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 108 м²
€ 364,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Таунхаус 4 спальнив el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,800,000
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 108 м²
€ 364,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Таунхаус 4 спальнив el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,800,000
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 108 м²
€ 364,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Таунхаус 4 спальнив el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,800,000
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
Дом 5 спаленв el Campello, Испания
Дом 5 спален
el Campello, Испания
6 Количество комнат 3 ванных комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,085,000
Предлагаем отдельно стоящую виллу на первой линии моря.Вилла располагается на участке площад…
Вилла 9 спаленв el Campello, Испания
Вилла 9 спален
el Campello, Испания
6 ванных комнат 668 м²
€ 1,280,000
Продаётся вилла в Аликанте в районе La Font. Общая площадь 668.00 м2, участок 2214 м2, вилла…
Вилла 9 спаленв el Campello, Испания
Вилла 9 спален
el Campello, Испания
6 ванных комнат 668 м²
€ 1,380,000
Продаётся дом в Аликанте в районе La Font. Общая площадь 668.00 м2, участок 2214 м2, дом 198…
Дом 3 спальнив el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 221 м² Количество этажей 3
€ 640,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
Дом 3 спальнив el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 213 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
Дом 3 спальнив el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 331 м² Количество этажей 3
€ 660,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello. El Campello – красивый курортны…
Дом 3 спальнив el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 260 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
Представляем новую современную виллу на первой линии моря в городе в El Campello.В продаже ч…
Вилла 4 спальнив el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 242 м²
€ 735,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo español. Общая площадь 242.00 м2, участок 667 м…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 819,900
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Amerador. Общая площадь 220.00 м2, участок 500 м2, дом…
Вилла 5 спаленв el Campello, Испания
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
4 ванных комнат 237 м² 1 Этаж
€ 340,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello Playa, располагается на 1 этаже. Общая площад…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 269 м²
€ 685,000
Продаётся дом в Аликанте в районе La Font. Общая площадь 269.00 м2, участок 570 м2, дом 2020…
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