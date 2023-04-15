ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
el Campello
Дуплексы
Купить дуплекс с бассейном в el Campello, Испания
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат
522 м²
€ 822,147
НОВАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новая роскошная вилла расположена в Фи…
Квартира 2 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
101 м²
€ 197,000
Современные новые апартаменты в Villamartin, площадь 101 м2 - TM6639 2 спальни, 2 ванные ком…
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 215,662
Роскошные виллы с двумя спальнями рядом с Бенихофаром. Предлагаем Вашему вниманию красивые в…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 212,011
Представляем вам новые апартаменты в урбанизации закрытого типа в городе Бенидорм в районе К…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 151,002
КВАРТИРА В MAR MENOR~ ~ Квартира расположена в 2 минутах ходьбы от пляжа и набережной Мар Ме…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
202 м²
Количество этажей 1
€ 475,781
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Бенидорм в районе Финестрат.Новая вилла …
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
3 Этаж
€ 1,040,877
The new modern three-story villa was built in 2014 according to an individual design project…
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
2 ванных комнат
115 м²
€ 206,168
Апартаменты у м…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
65 м²
€ 166,000
Квартира в районе Вильяхойоса Кала Вильяхойоса, недалеко от пляжа, семейного парка, различны…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат
420 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
Если вы ищете уединенность, роскошь и комфорт, то наше предложение является просто ошеломляю…
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 305,980
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 285,000
Продается апартамент с видом на океан в новом комплексе Colinas de los Menceyes, в районе Па…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты