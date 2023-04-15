Купить квартиру в el Campello, Испания

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el Campello
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21 объект найдено
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Квартира
el Campello, Испания
€ 460,000
капитан
Студия 1 ванная
el Campello, Испания
1 ванных комнат
48 м²
€ 175,000
Возможность инвестора!Студия на первой линии Плайя Мучависта полностью отремонтирована и име…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 235,000
В самом популярном районе Кампельо, всего в десяти минутах ходьбы от пляжа, с прекрасным вид…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 275,000
В самом популярном районе Кампельо, всего в десяти минутах ходьбы от пляжа, с прекрасным вид…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
114 м²
2 Этаж
€ 194,000
Теперь можно жить или наслаждаться отдыхом в тихом месте, в нескольких метрах от пляжа, в по…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
115 м²
€ 307,000
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
90 м²
€ 339,900
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат
64 м²
1 Этаж
€ 245,000
Уютная квартира с авангардным дизайном и высоким качеством, в 300 метрах от Плайя Мучависта,…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
115 м²
2 Этаж
€ 265,000
Просторная и светлая квартира в 600 метрах от пляжа Мучависта, недавно отремонтированная, го…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат
85 м²
3 Этаж
€ 230,000
Uyutnaya kvartira s vidom na more, na vtoroy linii plyazha Muchavista, gotova k zaseleniyu! …
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
88 м²
€ 356,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 235,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 267,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
82 м²
1 Этаж
€ 267,000
Продаётся aпартамент в Эль Кампельо в районе Centro, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
82 м²
1 Этаж
€ 228,000
Продаётся aпартамент в Эль Кампельо в районе Centro, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат
86 м²
5 Этаж
€ 166,000
Продаётся aпартамент в Эль Кампельо в районе Playa muchavista, располагается на 5 этаже. Общ…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
73 м²
1 Этаж
€ 325,000
Квартира на продажу на второй линии Плайя дель Кампельо. В доме три полностью меблированные …
Пентхаус 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
€ 695,000
Пентхаус в Эль Кампельо ID D11735
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 245,000
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 150,000
Отличный дуплекс расположен в жилом комплексе с прекрасным бассейном и ухоженными зелеными з…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 250,000
Предлагаем апартаменты в районе Ринкон-де-Лойкс в городе Бенидорме.Апартаменты полностью обо…
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