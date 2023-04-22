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Жильё в el Camp de Turia, Испания

Betera
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l Eliana
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2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Betera, Испания
Дом 3 спальни
Betera, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 360,000
Продается вилл…
Вилла 4 спальни в l Eliana, Испания
Вилла 4 спальни
l Eliana, Испания
5 ванных комнат 474 м²
€ 1,400,000
Вилла располож…

Параметры недвижимости в el Camp de Turia, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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