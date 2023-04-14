Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Виллы

Купить вилла с бассейном в Бах-Виналопо, Испания

Эльче
39
Santa Pola
14
Crevillent
1
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 158 м²
€ 295,000
Роскошный Бунгало с видом на море в Санта-Поле - US117285 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
Вилла 5 спаленв Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
7 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 1,100,000
Эта ультрасовременная вилла построена по самым высоким стандартам и расположена в одном из к…
Квартира 3 спальнив Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
5 Количество комнат 175 м²
€ 2,885,687
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…
Вилла 6 спаленв Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 6 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 400 м²
€ 820,000
Большой дом на две семьи на огромном участке 1200 м2 для продажи в Ла Зения. Вилла …
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
107 м²
€ 424,724
Недвижимость имеет прямой выход к морю. Из гостиной открывается вид на полуприватную песчан…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 199 м² Количество этажей 2
€ 349,000
Авангардный жилой комплекс фантастически сочетающий в себе элегантность, роскошь и эксклюзив…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 75 м² 4 Этаж
€ 156,000
Уютная квартира с хорошим ремонтом.Недвижимость располагает светлым салоном с выходом на пре…
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 314 м²
€ 635,000
Предлагаем красивую собственность всего в нескольких минутах от оздоровительного центра, маг…
Квартира 4 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 122 м²
€ 404,761
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГОРОДЕ АЛИКАНТЕ. . Новый жилой дом, расположенный недалеко от порта Алика…
Квартира 2 спальнив Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 62 м²
€ 113,471
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 112 м²
€ 923,000
Front line penthouses, Villajoyosa, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, with large ter…
Дом 4 спальнив Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни
Торревьеха, Испания
180 м²
€ 301,777
Отличная недавно отремонтированная вилла с участком 400 метров, урбанизация Лос-Анджелеса. …

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти