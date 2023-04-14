ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Виллы
Купить вилла с бассейном в Бах-Виналопо, Испания
Эльче
39
Santa Pola
14
Crevillent
1
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
158 м²
€ 295,000
Роскошный Бунгало с видом на море в Санта-Поле - US117285 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
7 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Эта ультрасовременная вилла построена по самым высоким стандартам и расположена в одном из к…
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
5 Количество комнат
175 м²
€ 2,885,687
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…
Вилла 6 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
400 м²
€ 820,000
Большой дом на две семьи на огромном участке 1200 м2 для продажи в Ла Зения. Вилла …
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
107 м²
€ 424,724
Недвижимость имеет прямой выход к морю. Из гостиной открывается вид на полуприватную песчан…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
199 м²
Количество этажей 2
€ 349,000
Авангардный жилой комплекс фантастически сочетающий в себе элегантность, роскошь и эксклюзив…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
75 м²
4 Этаж
€ 156,000
Уютная квартира с хорошим ремонтом.Недвижимость располагает светлым салоном с выходом на пре…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
314 м²
€ 635,000
Предлагаем красивую собственность всего в нескольких минутах от оздоровительного центра, маг…
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
122 м²
€ 404,761
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГОРОДЕ АЛИКАНТЕ. . Новый жилой дом, расположенный недалеко от порта Алика…
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
62 м²
€ 113,471
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
112 м²
€ 923,000
Front line penthouses, Villajoyosa, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, with large ter…
Дом 4 спальни
Торревьеха, Испания
180 м²
€ 301,777
Отличная недавно отремонтированная вилла с участком 400 метров, урбанизация Лос-Анджелеса. …
Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты