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Купить вилла с видом на море в Бах-Виналопо, Испания

Эльче
39
Santa Pola
14
Crevillent
1
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5 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 198,000
Вилла Mediterráneo - это жилой комплекс, расположенный в лучшем районе Санта-Пола, всего в …
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 248,500
Таунхаусы с 3 спальнями в Гран Алакант недалеко от Аликанте и аэропорта. Двухквартирные дома…
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 285,000
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 211 м²
€ 632,000
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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