Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Виллы

Купить вилла в Бах-Виналопо, Испания

Эльче
39
Santa Pola
14
Crevillent
1
Вилла В архив
Очистить
54 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 430,000
Роскошная вилла в Аренальс-дель-Соль на участке 400м2, 2 этажа с бассейном, площадкой для ба…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 399 м²
€ 549,000
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м²
€ 510,000
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат 705 м²
€ 1,600,000
Продаётся Hacienda в Elche в районе Elche. Общая площадь 705.00 м2, участок 24 м2, Hacienda …
Вилла 6 спаленв Эльче, Испания
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
6 ванных комнат
€ 700,000
Дом в Эльче ID D11530
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
€ 550,000
Дом в Эльче ID D12131
Вилла 8 спаленв Эльче, Испания
Вилла 8 спален
Эльче, Испания
5 ванных комнат
€ 425,000
Дом в Эльче ID D11718
Вилла 11 спаленв Эльче, Испания
Вилла 11 спален
Эльче, Испания
5 ванных комнат
€ 300,000
Дом в Эльче ID D12383
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 300,000
Дом в Эльче ID D11526
Вилла 5 спаленв Эльче, Испания
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
6 ванных комнат
€ 399,000
Дом в Эльче ID D12002
Вилла 5 спаленв Эльче, Испания
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 430,000
Дом в Эльче ID D12276
Вилла 6 спаленв Эльче, Испания
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
4 ванных комнат
€ 780,000
Дом в Эльче ID D12550
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
€ 390,000
Дом в Эльче ID D11710
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 198,000
Вилла Mediterráneo - это жилой комплекс, расположенный в лучшем районе Санта-Пола, всего в …
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 152 м²
€ 289,000
Это двухэтажная вилла, построенная из материалов высшего качества. Существует возможность с…
Вилла 4 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 169 м²
€ 356,000
Отдельный дом в Gran Alacant, Santa Pola. Светлый и просторный современный дом с прямыми лин…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 265 м²
€ 406,000
Отдельный дом в La Marina. Роскошная вилла в Эль Пинете. Он имеет 3 спальни и 3 ванные комна…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 301 м²
€ 459,000
Эта впечатляющая вилла расположена как в урбанизации Ла Марина, так и в Бенихофаре, двух пр…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
4 ванных комнат 263 м²
€ 459,000
Это современная вилла, расположенная в урбанизации Ла-Марина или в Сьюдад-Кесада, двух прив…
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 248,500
Таунхаусы с 3 спальнями в Гран Алакант недалеко от Аликанте и аэропорта. Двухквартирные дома…
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 285,000
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 211 м²
€ 632,000
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 128 м² Количество этажей 2
€ 336,000
Роскошный комплекс с разнообразными пейзажами ждет вас! Развитая инфраструктура, различные п…
Вилла 4 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 356,000
Роскошный комплекс с разнообразными пейзажами ждет вас! Развитая инфраструктура, различные п…
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 128 м² Количество этажей 2
€ 336,000
Роскошный комплекс с разнообразными пейзажами ждет вас! Развитая инфраструктура, различные п…
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 ванных комнат 228 м² Количество этажей 2
€ 299,000
Роскошный комплекс с разнообразными пейзажами ждет вас! Развитая инфраструктура, различные п…
Вилла 4 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 335,000
Роскошный комплекс с разнообразными пейзажами ждет вас! Развитая инфраструктура, различные п…
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 277,000
Роскошный комплекс с разнообразными пейзажами ждет вас! Развитая инфраструктура, различные п…
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 265,000
Роскошный комплекс с разнообразными пейзажами ждет вас! Развитая инфраструктура, различные п…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти